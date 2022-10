Els comerços de la Pujada del Castell de Figueres esperen millores d’urbanisme i mobilitat

La Pujada del Castell de Figueres és sovint un caos en hora punta. L’Ajuntament ha inclòs que es converteixi en zona de vianants dins del Pla de Sostenibilitat Turística de Figueres que pretén obtenir una inversió econòmica pròxima als 5 milions d’euros per a executar un total de sis àmbits, del qual la Pujada en seria un. La idea és aconseguir la millora de l’entorn del Museu Dalí i la torre Galatea generant una ampliació de voreres que tingui continuïtat des de l’inici de la pujada del Castell, a la Rambla, fins a l’avinguda Olímpia i la pujada, pròpiament dita, cap a la fortalesa.

Ricard Arbosser, de la botiga de roba Puig Giralt, es mostra prudent amb el projecte, i considera que «primer haurien de resoldre per on faran passar tot el trànsit que passa ara mateix per aquí, perquè és molt, és la sortida nord de la ciutat». Pel que fa a l’aparcament, a més, considera que la zona blava que ara mateix hi ha és petita, però resol una part de la necessitat d’aparcament, i que caldria trobar-ne una alternativa viable.

Pel que fa a la seva botiga, des de Puig Giralt expliquen que tenen la necessitat que els cotxes hi puguin parar, encara que no estacionessin al carrer, ja que una part important dels clients són persones grans amb mobilitat reduïda. «Caldria preveure, a més, un espai on després els cotxes sí que poguessin aparcar».

Alex Mezei, per la seva banda, que regenta el bar cafeteria Brigitte y Alex, veu positivament que es faci una vorera més ampla que permeti més espai de terrassa. Víctor Escuadra, en canvi, comerciant de la Barberia Víctor, no és partidari que hi hagi una reducció de l’espai d’aparcament al carrer, i no veu la necessitat d’ampliar l’espai per als vianants «ja és ampla, aquesta vorera». Coincideix amb Arbosser en la necessitat que els cotxes puguin circular i parar al carrer per resoldre la necessitat de clients amb mobilitat reduïda.

Des de la botiga d’alimentació regentada per la família Alzate, consideren que els contenidors que queden davant, que també es veuen davant de la façana del Museu, donen una mala imatge de la ciutat als visitants. Yenicert Alzate denuncia que «molt sovint la brossa surt per fora dels contenidors, i a l’estiu, amb les olors, és molt pitjor», i manifesta que va molt més enllà del seu negoci i que es relaciona amb el lloc on estan situats. Defensa, per tant, que qualsevol canvi en l’aspecte del carrer hauria de passar també per retirar o soterrar aquests contenidors.

Vial estratègic d’accés al Museu Dalí i al sector nord de la ciutat

El carrer és molt transitat durant tot el dia i és la sortida principal de la Rambla

La Pujada del Castell és un dels punts més concorreguts de la ciutat, ja que és la sortida nord, alhora que és un dels accessos al que és un dels museus més visitats del país, el Teatre-Museu Salvador Dalí. Connecta amb la Rambla, i és la sortida del trànsit que hi passa en direcció nord, alhora que absorbeix el trànsit dels visitants del Museu que viatgen en vehicle privat. Els comerciants coincideixen a explicar que sovint el pàrquing Saba, al qual també s’accedeix per aquest carrer, no resol les necessitats d’aparcament de totes les persones que visiten el centre. Tots aquests factors generen que un gran volum de trànsit en vehicle privat passa diàriament per aquesta via.