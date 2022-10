Avui teatre i demà bàsquet. El cap de setmana que ve d’excursió i el dissabte següent tarda de lleure. Una rutina com aquesta exemplifica els «intensos» caps de setmana que viuen els usuaris i els monitors d’El Dofí. El centre de lleure per a persones amb discapacitat va començar la seva activitat a Figueres fa gairebé 25 anys i ara ha rebut la Fulla de Figuera de Plata per «la tasca que desenvolupen per a la inclusió social de les persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies».

Parlant amb els usuaris, t’adones dels motius pels quals aquesta entitat rep un reconeixement com la Fulla de Figuera. «Sentir la paraula Dofí em fa feliç. M’agrada tot», diu en Luis Guillermo, d’11 anys. La seva mare explica que fer-lo entrar al centre s’ha convertit en la millor decisió que ha pres mai: «Tant de bo totes les persones del món fossin com els seus monitors. Senten un amor impagable pel meu fill». En el cas d’en Badr, que té nou anys, el que més gaudeix són les festes, des del Carnaval fins a Nadal, encara que també li agrada molt sortir a passejar per la Rambla. La mare de la Júlia, de 17 anys i a qui li encanta el teatre, està molt satisfeta amb la feina d’El Dofí: «Fan una tasca molt necessària d’inclusió. La meva filla té un cercle d’amics i no s’hi sent diferent». Per la seva banda, la Juli, que té 37 anys, reconeix que passa «estones molt bones amb els seus companys».

Per a organitzar-se, els responsables preveuen les activitats un mes abans, tenint present que els usuaris tenen des de sis fins a quaranta anys. Els monitors envien les propostes a les famílies i aquestes hi apunten els seus fills o no. Això permet que les coordinadores puguin quadrar l’oferta segons la demanda.

Més enllà de l’organització, la tasca d’El Dofí destaca també pel «respir familiar» que ofereixen. Joan Amoedo, president de l’entitat, recalca la gratitud de les famílies. «Hi ha qui sembla que els hagis salvat la vida per quedar-te tres hores amb el seu fill», diu en referència al temps que passen els infants i joves a El Dofí. «Aquests agraïments t’arriben molt. Entens que no només estàs fent alguna cosa útil per a aquests nanos, sinó també per als seus familiars», reconeix Amoedo emocionat.

Voluntaris, «imprescindibles»

Des de fa anys, els voluntaris que col·laboren amb el centre provenen d’escoles i instituts de la ciutat. Amoedo explica que, el primer dia, hi van amb «respecte i por», però que després de tres hores surten molt contents. «Aprenen a veure la societat d’una manera diferent. Ens passa a tots. El Dofí, com altres centres, t’ensenya el que és realment important», exposa el seu president, agraït amb la feina dels voluntaris.

«Una tasca impressionant»

D’aquesta manera i amb aquestes paraules va descriure la feina feta des del centre, l’alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, el dia que es van anunciar els reconeixements. «El Dofí s’ho mereix per la gran tasca social que porta a terme en el món de la diversitat funcional. No és fàcil tenint en compte els recursos i les infraestructures disponibles», va destacar Lladó que també va elogiar els més de 20 anys d’activitat sostinguda a la ciutat per part del centre de lleure.