L’altra cara de la lactància materna: més enllà dels mites

El mural que l’artista Valentí Gubianas va pintar l’any 2020 a la plaça Catalunya de Figueres és un homenatge a la lactància materna. En el seu moment, el va impulsar l’associació Dona Dona Alt Empordà que, des de fa 12 anys, lluita per visibilitzar i desmitificar un procés tant natural com complicat com és la lactància. Durant el període d’hivern, el primer i el tercer divendres de cada mes a la tarda, el grup de sòcies que formen l’entitat es reuneix al centre cívic Creu de la Mà per portar a terme el grup de suport. Allà, juntament amb cinc assessores que resolen dubtes i trenquen mites, comparteixen experiències. «Quan arribes a un grup amb angoixes i trobes una mare amb la mateixa preocupació, el teu patiment disminueix automàticament», explica Yolanda Fariña, presidenta de Dona Dona.

Fariña defensa la importància del grup perquè «fer la criança d’un bebè sols és molt dur i rebre ajuda mútua et pot reconfortar». A l’entitat, així com als grups de suport, s’allunyen dels judicis, dels comentaris desafortunats i dels mites. «Les pel·lícules ens han fet creure que la maternitat és idíl·lica i això és un error», comenta mentre afirma que és un procés dur que defineix com a «cursa de fons». Per a Dona Dona, l’alletament té dos protagonistes principals: la mare i el bebè. «Les dones han d’aconseguir gaudir de la lactància. Si pateixen, no té sentit», afirma Fariña convençuda. La presidenta també deixa clar el salt generacional que s’ha viscut els últims anys: «Ningú ens pregunta què volem fer. És fàcil que, si ens veuen preocupades, ens diguin que podem donar biberons als nostres fills. Creuen que el problema és de solució ràpida i els volem demostrar que no és així». Per aquest motiu, considera que és molt necessari visibilitzar-ho.

El procés d’alletament

Al principi, les preses són molt irregulars i les mares no tenen horaris. «Les dones que alleten tenen la sensació que formen part del sofà perquè hi passen moltes hores amb els seus nadons», diu Fariña que destaca la importància de tenir un bon entorn que recolzi la decisió de les dones que aposten per la lactància materna.

A partir dels tres mesos, exposa que el procés es regularitza una mica més: s’inicien algunes rutines i els bebès estableixen horaris. Encara que als sis mesos comença l’alimentació complementària, fins que els infants no tenen un any, l’aliment principal continua sent la llet. «Hi ha canvis en el procés fins als dos anys, aproximadament. Depèn sempre dels petits», conclou.

A Europa, la 40a setmana de l’any, al mes d’octubre, es dedica a la lactància materna, ja que coincideix amb la darrera de l’embaràs. A Figueres, tot i la pluja, enguany s’ha celebrat amb el grup de suport dels divendres al centre cívic Creu de la Mà i amb una jornada d’activitats i xerrades gratuïtes a La Cate.

«El temps va fer que l’assistència fos molt més reduïda del que ens esperàvem», reconeix entristida Fariña, que també lamenta que a la presentació de la nova campanya no hi anés cap membre del consistori.

Tanmateix, les activitats proposades es van poder fer sota cobert, tant a La Cate com al bar, a qui, des de Dona Dona, agraeixen la col·laboració. Les sòcies esperen que, algun dia, però no calgui celebrar la setmana perquè «voldrà dir que s’ha arribat a la normalització».

Futurs espais per poder alletar amb tranquil·litat a Figueres

«Espai amic de l’alletament» és una nova proposta de Dona Dona Alt Empordà que, entre d’altres, lluita per visibilitzar la lactància materna. La campanya, que es va implementar el passat 8 d’octubre, consisteix a donar suport a les mares lactants. Per això, l’objectiu és que l’Ajuntament ofereixi equipaments municipals de la ciutat a aquelles dones que, quan ho necessitin, puguin entrar-hi per alletar tranquil·lament els seus fills, a més d’oferir-los un got d’aigua.

«És una crida cap a les mares per dir-los que en aquest local concret hi tenen una mirada amiga», explica Fariña. «Volem deixar clar que no promovem aquesta campanya perquè les mares s’amaguin. Al contrari. Però cal pensar que, potser a l’hivern, necessiten un lloc a recer per poder-ho fer», diu la presidenta.

Encara que la proposta es vol estendre també als locals privats, des de Dona Dona confien que els primers que s’hi adhereixin siguin els espais públics i municipals. Per aquest motiu, des de l’associació s’han posat en contacte amb l’Oficina de la Dona de Figueres.

De fet, l’any 2020, la ciutat va ser declarada ‘amiga de la lactància’. «S’ha d’anar molt més enllà del gest», defensa Fariña. La voluntat és que la campanya creixi i que siguin «com més millor» els locals i negocis que estiguin disposats a ser «amics de l’alletament». Els negocis es distingiran amb una etiqueta creada per la il·lustradora figuerenca Wäwä, que va ser a La Cate dissabte passat.