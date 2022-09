La restricció d’accés al Parc Natural del Cap de Creus que l’Ajuntament de Roses ha efectuat per segon any consecutiu, ha evitat l’entrada de 10.355 vehicles entre el 15 de juliol i el 31 d’agost. D’aquesta manera, l’objectiu principal que es proposava amb la mesura, el de «vetllar per la seguretat de les persones i preservar el medi ambient», s’ha complert amb èxit, la qual cosa fa que des del consistori es mostri satisfacció. «Ho valorem molt positivament, veiem que els dos estius que hem instaurat això, la situació de caos i col·lapse que hi havia a la carretera de Montjoi, ha desaparegut», afirma el regidor de l’Àrea de Promoció Econòmica, Francesc Giner.

En aquest sentit, la xifra de vehicles als quals se’ls ha restringit el pas aquest any ha estat menor que la de l’any passat, que van ser 12.000, fet que des de l’Ajuntament es considera com una exemplificació que la mesura «s’ha normalitzat». «De fet, no només hi ha bona valoració per part de tothom, sinó que el que ens demana força gent és que augmentem l’horari de restricció, afegint més dies i hores de regulació de l’accés. De moment ho hem mantingut així, 45 dies i 6 hores per jornada, perquè creiem que és el punt d’equilibri», explica Joan Plana, alcalde de Roses, que concreta també que d’aquesta manera tothom qui vulgui pot anar al Parc, «però al mateix temps s’evita la massificació de persones, sobretot al migdia, cosa que feia que l’experiència i l’impacte sobre el medi ambient fos lamentable».

Automatitzar el tancament

«El sistema de regularització ha arribat per quedar-se, crec que no veurem més aquelles escenes de descontrol». Així de contundent es mostra l’alcalde Joan Plana quan se li pregunta pel futur del control d’accés del Parc Natural del Cap de Creus, i és que «això genera més seguretat». Ara bé, l’objectiu és automatitzar el procés, i «tenir un sistema de control d’accessos intel·ligent amb unes zones d’estacionament ben delimitades a l’interior del Parc, i amb un control actualitzat al temps real», anota Plana.

En aquesta línia, des del consistori es preveu habilitar un pàrquing a cada cala del Parc Natural. Els aparcaments seran gestionats digitalment amb unes càmeres. «Així, quan es vulgui accedir a la zona, al començament de la carretera de Montjoi hi haurà unes pantalles informatives de com està la disponibilitat de pàrquing. I si s’omple tot, es tancarà automàticament», apunta el regidor Francesc Giner.

Actualment, s’està treballant per instaurar aquest sistema, que serà finançat pels Fons Next Generation. Per fer-ho, ja s’ha modificat el planejament urbanístic del cap de Creus. Després s’haurà de fer l’adquisició per compra o expropiació dels terrenys afectats. Paral·lelament, els projectes executius ja elaborats s’aprovaran, si s’escau, formalment en el ple municipal, i posteriorment es licitarà i executarà l’obra.