El ple de Figueres aprova una altra pròrroga del contracte de recollida de residus

L’Ajuntament de Fgueres té pendent, des de fa més de sis anys, resoldre una nova concessió del servei de recollida de residus sòlids urbans, que fins ara ha anat a càrrec de Fisersa Ecoserveis, la mateixa societat que el seguirà gestionant, un any més, segons la pròrroga aprovada durant la sessió plenària d’aquest dilluns. ElGovern municipal ha defensat aquesta continuïtat a l’espera de poder resoldre definitivament tots els entrebancs que han aparegut, aquests darrers anys, mentre ha estat buscant la manera de tirar endavant una nova concessió.

Els grups de l’oposició de Junts per Figueres, Ciutadans i no adscrits han estat crítics amb aquesta situació, la qual consideren que és fruit d’una falta de «voluntat política» per resoldre-la. Els dos primetrs van votar en contra i els altres es van abstenir. Casellas ha advertit que hi ha a punt el plec de recollida orgànica, però que s’està estudiant una agrupació de licitacions. L’alcaldessa Agnès Lladó ha ofert a tots els grups una reunió per a parlar-ne.

La pròrroga aprovada ara preveu que Fisersa Ecoserveis continuï fent-se càrrec de la recollida de residus sòlids urbans, és a dir, la fracció de rebuig, el paper i el vidre, a més de gestionar la deixalleria municipal ubicada en el polígon del Recinte Firal.

Fisersa Ecoserveis és una societat d’economia mixta que va derivar-se de l’empresa pública Fisersa Manteniment Urbà el 2001.

L’any 2019, es va convocar el procediment de licitació del servei de recollida de residus sòlids, la neteja viària i la deixalleria municipal i es va adjudicar, però algunes de les empreses licitadores van recórrer al Tribunal Català de Recursos Contractuals i aquest va anul·lar el procés i no s’ha tornat a convocar.

La pròrroga aprovada entrarà en vigor el pròxim 2 d’octubre i s’allargarà fins al 2 d’octubre de l’any vinent. El cost d’aquests serveis durant aquests dotze mesos serà de 3.217.103,09 euros.