La Festa de la Verema i de la Pissarra omplen Colera d'aromes de vi de l'Empordà

El passeig Marítim de Colera ha viscut una pletòrica recuperació de la Festa de la Verema de la DO Empordà i l'estrena de la nova Fira de la Pissarra, organitzada pel celler Hugas de Batlle, vinculada a la geologia de les vinyes d'aquest territori costaner. Centenars de persones han omplert, aquest dissabte, el front de mar del municipi i han fet llargues cues per a poder participar en el tast de vins ofert per una dotzena de cellers, entre els quals hi havia com a convidats La Tour Vielle de Cotlliure i Vall Llach del Priorat.

Al matí ha tingut lloc la xerrada Sòls pissarrencs. Vins exclusius, amb la participació de l’enòleg del celler Castell Peralada, Delfí Sanahuja; la geòloga Montserrat Vehí; Jordi Rodó, consultor en paisatge, i Eduard Hugas del celler amfitrió. A la tarda el públic ha respost de manera multitudinària a la proposta de tast dels cellers Castelló Murphy, Cooperatiu d’Espolla, Hugas de Batlle, La Gutina, Mas Romeu, Espelt Viticultors, La Vinyeta, Mas Estela, Mas Llunes, Somni d’istiu, Peralada, Vinyes dels Aspres, Vinyes d’Olivardots i els dos convidats, citats anteriorment. Acte popular La premsada del primer most de l'any ha estat precedida per una cercavila protagonitzada pel grup Teatralitzat, les actrius del qual també han conduït un acte divertit i transversal. La música ha anat a càrrec del Trio Calavera amb components de Clima. La mainada present en el passeig ha estat l'encarregada de trepitjar el raïm dins de les semals. El cronista local Marcel Nadal ha fet el pregó festiu amb un documentat relat sobre la història de la vinya en el poble i ha acabat recordant que "ara es compleixen 250 anys de les primeres miniveremes a Colera", afegint un reconeixement a l'esforç "de la gent que ha treballat aquestes muntanyes" durant els darrers segles. L'alcalde, Lluís Bosch, ha tingut paraules d'agraïment per a la DO i Hugas de Batlle, tot recordant "el vintè aniversari de la primera plantada de vinya d'aquest celler". Xavier Albertí, president del Consell Regulador del vi empordanès, ha tancat l'acte felicitant "l'organització d'aquesta primera Festa de la Pissarra", que tindrà continuïtat" i obrint la porta a noves localitats que puguin acollir la pròxima Festa de la Verema: "N'hem fet moltes, és itinerant, però encara no hem acabat de fer la volta". Albertí ha destacat la importància de les terres de pissarra i la feina feta pels cellers Hugas de Batlle i Peralada en aquests terrenys mariners de la Costa Brava nord "com a ambaixadors" d'aquest vi sorgit de les vinyes costerudes de Colera que són un dels "símbols" de la denominació. El president ha acabat la seva intervenció reivindicant "l'Empordà com a país del vi".