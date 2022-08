Un nou connector fluvial facilita el moviment dels peixos a Boadella i les Escaules

Un nou connector fluvial a la resclosa de l’antiga central elèctrica del Molí de les Puces, a Boadella i les Escaules, facilita el moviment dels peixos. El projecte i l’obra els ha fet Infraestructures de la Generalitat de Catalunya SAU (Infraestructures.cat) per encàrrec de l’Oficina d’Infraestructura Verda de la Direcció General de Polítiques Ambientals, i han comptat amb un pressupost de 243.683,57 euros.

Segons recull l’informe favorable d’aquests treballs, la massa d’aigua on s’ubica la resclosa del Colze presentava un estat hidromorfològic deficient, en gran part per la presència d’estructures construïdes per l’acció humana. Aquestes estructures representen obstacles artificials que limiten els moviments de les comunitats de fauna piscícola i interfereixen en el continu del transport del sediment, per aquesta raó era important trobar-hi una solució.

La resclosa del Colze, en un tram de la Muga, representava un obstacle per a la constatada presència d’espècies autòctones de peixos. Per això, es va considerar necessària l’execució d’una mesura de recuperació de la continuïtat fluvial, per millorar la qualitat biològica i hidromorfològica de la massa d’aigua.

L’alternativa

De l’estudi d’alternatives, es va triar la que preveia un connector fluvial tipus rampa i és el que finalment s’ha acabat construint. Aquesta alternativa consisteix en el manteniment de la resclosa i la construcció sobre la infraestructura d’una rampa dura i irregular, de pendent poc acusat, per on ha de circular tot, o bona part del cabal de manteniment.

Segons han informat els serveis tècnics, el projecte ha considerat que, d’aquesta manera, es pot donar connectivitat fluvial total a la fauna, sense haver de mobilitzar sediments ni retirar-los. A més a més, l’actuació permet el manteniment de la làmina d’aigua –per a un ús social– i la no afectació a la comporta i el canal de la resclosa del Colze, declarats com a Béns Arquitectònics del Patrimoni Cultural.

Connector ecològic

Els connectors fluvials són un tipus específic de connector ecològic constituït al voltant d’un espai fluvial, que, a més de la làmina d’aigua i la zona de ribera, sol incloure les àrees inundables i les zones humides adjacents, com els meandres i els cursos intermitents o abandonats.

Els àmbits fluvials són indrets d’interès estratègic per a la conservació de la connectivitat ecològica. Concentren una gran diversitat biològica, amb la presència d’hàbitats i espècies d’alt interès, i canalitzen els moviments de molts animals que utilitzen els rius i les seves lleres com a zones segures de desplaçament a través del paisatge, i en les quals troben refugi i aliment.