Una jutgessa va avisar del risc de reincidència del violador de Figueres

«El risc de tornar a cometre nous il·lícits penals ha quedat més que constatat, ja que ni l'existència de tots els processos penals pendents ni totes dues entrades a la presó han persuadit l'investigat de tornar a cometre, presumptament, fets de la mateixa naturalesa». Aquesta és una de les frases de major contundència que la magistrada del jutjat 8 de Figueres va fer servir per a enviar a la presó al presumpte violador en sèrie de Figueres, al qual ja han denunciat quatre nenes d’entre 13 i 14 anys i que ara es troba en llibertat amb càrrecs. La jutgessa ve a dir que calia tancar-lo per evitar que torni a violar, com ja havia passat en dues ocasions. En l'acta al qual ha tingut accés El Periódico, del mateix grup editorial que l'EMPORDÀ, la titular del jutjat també alerta d'altres riscos: que el presumpte violador escapi, que destrueixi proves o que ataqui a les víctimes que l’han denunciat per a intimidar-les. El 8 d'agost, l'Audiència de Girona el va deixar en llibertat amb una ordre d'allunyament de 200 metres de la víctima.

A. A. V., el presumpte violador en sèrie de nenes, va ser detingut pels Mossos el 21 de juliol. Una menor de 13 anys l’acaba d'acusar per haver-la violat el 9 de juliol, després que ella li insistís que no volia que li penetrés. Ja havia estat empresonat en dues ocasions més, arran de fins a tres denúncies de nenes de 13 i 14 anys presentades a comissaria. Segons la llei de llibertat sexual i el codi penal, les menors de 16 anys no estan capacitades per a consentir una relació sexual a causa de la seva curta edat, elevada vulnerabilitat i alta capacitat per a ser influenciades. És un delicte que pot comportar fins a 12 anys de presó. El dia 22 de juliol, A. A. V. va declarar davant la jutgessa com investigat per un delicte d'abusos sexuals amb penetració a una adolescent de 13 anys.

Segons aporta l'acta, l'acusat només va respondre a les preguntes de la seva advocada: va reconèixer a la nena i que ella va ser a la seva casa el dia en què la menor va explicar que va ser violada. La jutgessa també va accedir a la declaració policial que la nena va fer a comissaria, a la qual atribueix «credibilitat indiciària». Primer, perquè la policia reconeix a l'investigat com a autor, i segon perquè hi ha imatges en vídeo del portal d'ell el dia que va passar l'agressió en les quals es veu a la víctima sortir i entrar a les mateixes hores que explica en la seva declaració davant els Mossos. La jutgessa també té en compte «la resta de procediments judicials pendents de l’investigat». «El modus operandi i les edats de les víctimes coincideixen íntegrament amb el relatat de la menor», segueix la jutgessa. Per tot això, la magistrada afirma que veu indicis de «culpabilitat» en A. A. V.A més, considera que està «més que constatat» el risc de reiteració delictiva. Això també ho temen els mossos i les famílies, ja que res l’ha «persuadit» de continuar atacant nenes. També destaca el risc de fugida del presumpte violador. «Malgrat haver estat detingut en anteriors ocasions per fets anàlegs no ha marxat del país», fa constar la magistrada, encara que assumeix que «a major gravetat de la pena que se li pugui imposar (si tenim en compte l’acumulació de diverses penes que puguin prosperar) també és major el risc de fugida».

La jutgessa també tem que A. A. V. ataqui de nou a la víctima, una por que ara persegueix la nena. També creu probable que el presumpte violador aprofiti el temps de llibertat per ocultar o destruir proves. «La menor ha corroborat que l’obligava a esborrar totes les converses telefòniques que mantenien», recorda la jutgessa.

No obstant això, els tres magistrats de la sala de vacances de l'Audiència Provincial de Girona van deixar lliure al presumpte violador, amb dues mesures cautelars, aquest agost: té prohibit comunicar-se amb la víctima que l’ha denunciat i no pot acostar-s’hi a més de 200 metres. Una decisió que ni la nena, ni la família, ni tan sols els Mossos d'Esquadra aconsegueixen entendre. El tribunal que el va acordar (format per Víctor Correas, Manuel Marcello i Daniel Varona) va raonar que «no hi havia indicis de suficient importància» tenint en compte «una mesura cautelar tan onerosa» com és la pèrdua de la llibertat. Demanen, en concret, la declaració judicial de la menor i un informe mèdic que acrediti la violació.

Sobre la declaració judicial, el tribunal diu que «era necessari que el jutge instructor hagués inspeccionat judicialment la menor». És a dir, demanen que hagués declarat davant la jutgessa en comptes d'usar la declaració que la nena va fer als Mossos. La jutgessa d'instrucció explica que no la va cridar a declarar perquè volia «evitar una major revictimització» i perquè necessitava «l’equip tècnic» encarregat d’interrogar els menors de 14 anys víctimes de delictes sexuals, que no estava disponible aquell dia.

Sobre la petició de l'informe mèdic de la violació, expliquen les fonts policials que aquest «és absurd». La nena va ser manipulada per tenir les relacions sexuals, però no va haver-hi agressivitat contra ella. «No hi haurà mai lesions. I no podem recollir mostres de fluids si és de fa dies. Per això l’informe no aportarà res», segueixen les mateixes fonts.