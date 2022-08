Un carril bici creuarà Santa Margarida, a Roses, des de la comarcal fins al mar

L’Ajuntament de Roses reordenarà la circulació a la urbanització de Santa Margarida on es pacificarà el trànsit a l’interior rebaixant la velocitat a 30 km/hora i es crearà un carril bici que connectarà des de la carretera comarcal fins al passeig Marítim. El projecte de reordenació s’ha aprovat per junta de govern a principi del mes de juliol. L’objectiu és millorar la seguretat i aconseguir donar espai a vianants i ciclistes.

Una de les accions principals és la creació del carril bici que enllaçarà l’entrada de la urbanització des de la comarcal C-260 travessant per avinguda Santa Margarida i avinguda de la Platja. «Aquest projecte el que vol fer és connectar la senda ciclable que va des de la carretera, en el punt on hi ha la discoteca Chic, fins al passeig Marítim» explica la regidora d’Urbanisme, Sílvia Ripoll.

El carril bici va paral·lel a la carretera de Roses-Besalú. En el tram de l’Alt Empordà ve des dels Aiguamolls de l’Empordà per la plana, i aquí es pretén que arribi fins arran de mar, al passeig Marítim. Discorrerà per avinguda de la Platja fins a la plaça de l’Estel, i des d’aquí per avinguda de Santa Margarida fins a l’avinguda del Nord. El projecte parteix de la premissa dels quatre elements terra, foc, aire i aigua. I el viatge acaba al mar rosinc.

Licitació abans de finals d’any

Per a la creació del vial s’haurà d’obrir licitació. S’espera fer-ho abans de finals d’any i, si no hi ha al·legacions, que les obres comencin a principi de l’any vinent 2023. Però el projecte es farà en dues fases.

El carril bici havia de lligar-se amb un nou aparcament projectat a l’entrada de la urbanització. Els tràmits per posar-lo en servei no s’han pogut concretar perquè no hi ha hagut acord per al lloguer del solar, ha remarcat la regidora. Per tant, el projecte de carril bici es dividirà en dues fases a l’espera de tenir resolt el tema de l’aparcament. «Si no tenim un pàrquing alternatiu no podem completar el projecte del carril bici perquè una part afecta el que serien aparcaments», ha assegurat Ripoll.

La creació del carril bici convertirà algunes vies en espai de vehicles i ciclistes en una urbanització on a l’estiu el volum de trànsit és molt elevat. El pla de reordenació contempla reduir la velocitat a 30 quilòmetres per hora a les vies principals i secundàries.

Diferents mesures

El projecte també contempla la resta d’accions per regular i ordenar el trànsit com instal·lar la nova senyalització vertical i horitzontal de les noves actuacions i millorar l’existent a la zona on s’ha cregut convenient.

La reordenació del trànsit en aquest important sector residencial i comercial de Roses es va posar sobre la taula amb els veïns durant un procés de participació ciutadana l’any passat. Les mesures que ara es portaran a terme són fruit de les propostes presentades pels veïns en aquella ronda de xerrades.

El projecte s’ha aprovat i s’està treballant conjuntament amb l’àrea de seguretat de l’ajuntament i urbanisme amb l’objectiu de millora de la circulació de santa margarida.

Pendent l’aparcament

Al marge del projecte, des de fa anys l’Ajuntament de Roses intenta crear un aparcament a la zona de Santa Margarida per absorbir l’alt volum de vehicles, sobretot a l’estiu que tenen problemes per estacionar. L’ajuntament va treure a concurs l’arrendament de dues finques per vint anys i prorrogable i un preu de licitació d’11.090,81 euros.

La regidora d’Urbanisme ha explicat que «no s’ha arribat a un acord finalment amb el propietari». Segons diu, el propietari no s’ha avingut a les condicions que posa l’Ajuntament. El projecte rondava els 170.000 euros i l’ajuntament per amortitzar les obres que s’havien de portar a terme havia de fer un contracte de llarga durada. Aquest va ser un dels punts que va impedir l’acord i ara es continuarà negociant.

El tema d’habilitar un pàrquing a Santa Margarida està encallat des de fa anys, però permetria resoldre la falta d’estacionament que hi ha sobretot a l’estiu. L’ajuntament tenia com a objectiu que estigués disponible per a l’estiu vinent i des de l’equip de govern s’havia elaborat un avantprojecte del futur aparcament amb capacitat per a unes 400 places. La regidora d’Urbanisme reitera que es continuarà treballant en el tema.