Els delictes han augmentat un 39% el primer trimestre del 2022 a Figueres

Els delictes a Figueres han pujat un 39% el primer trimestre del 2022, en comparació amb el mateix període de fa un any, segons l’estadística de criminalitat que ha publicat el Ministeri de l’Interior, a partir de dades de la Policia Nacional, la Guàrdia Civil, els Mossos d’Esquadra i les policies locals. El 2021, quan els delictes van pujar un 27,4%, Figueres es va situar en el segon lloc de tota la demarcació de Girona, una situació que ha empitjorat aquest primer tram del 2022. A tot Catalunya, gener, febrer i març, els delictes han pujat de mitjana un 29%. A les comarques gironines, un 26,6%, i a Figueres, en aquests mateixos tres mesos, han pujat un 39%.

Els regidors de Figueres Futur, que figuren com a no adscrits a l’oposició de l’Ajuntament de Figueres, van fer públiques aquestes dades en l’apartat de precs i preguntes del darrer ple ordinari. El seu portaveu, Carles Arbolí, va accentuar que «estem entre les deu ciutats de més de 20.000 habitants amb més creixement de delictes de Catalunya».

Per tipus de delictes, els més comuns són els robatoris amb força en propietats privades. En el primer trimestre de l’any, s’han denunciat 62 delictes d’aquesta modalitat delictiva i, per tant, l’augment ha estat del 88%. Hi ha hagut 24 robatoris amb violència i intimidació, xifra que representa un increment d’un 41%. I s’han registrat 225 furts, un 36% més que el primer trimestre del 2021. Pel que fa a delictes vinculats a lesions i baralles, s’han triplicat. Les 12 denúncies que s’han produït els tres primers mesos del 2022 suposen un augment del 200%.

Per invertir aquestes dades tan negatives, Arbolí va proposar al ple crear la unitat d’ordre públic de la Guàrdia Urbana, equipada amb tots els recursos específics per a aquesta tasca policial; descentralitzar aquest cos de policia local, amb la creació de subseus en barris de la ciutat; instal·lar càmeres lectores de matrícules, i aconseguir que l’Alt Empordà es converteixi en regió policial.

El vicealcalde i regidor responsable de Seguretat, Pere Casellas, va admetre que «la situació ha empitjorat». «Tot i això, fem gestió política per combatre-ho. Una de les proves és la presència permanent del Cos Nacional de Policia a la plaça de l’Estació. Igualment, estem esperant el reforç d’efectius a la comissaria de Mossos d’Esquadra, amb un increment de com a mínim sis agents. Com a govern també estem posant tots els mitjans possibles a l’abast de la Guàrdia Urbana, amb la normativa a la mà, com un increment d’agents. També incorporem els agents de civisme i anem avançant en la instal·lació de càmeres i de lectors de matrícules. Esperem que amb els mitjans que estem posant a l’abast de la policia puguin millorar les xifres», va dir Casellas, el qual va llançar una crida a la col·laboració ciutadana: «Voldria convidar els ciutadans a trucar a la Guàrdia Urbana cada cop que vegin algun problema a la ciutat. Necessitem al màxim la col·laboració dels ciutadans per poder treballar en la seguretat».

El ple aprova la incorporació de la figura de l’agent tutor a la Guàrdia Urbana

El ple de l’Ajuntament de Figueres va aprovar una moció de Ciutadans per a l’adhesió al programa agent tutor de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. Segons el portaveu de Cs, Héctor Amelló, aquest és un servei que presta la Policia Local, està especialitzat en promocionar els drets de la infància i intervé en la protecció dels menors amb la col·laboració de la comunitat educativa i amb la coordinació de la resta de professionals que formen part de la xarxa de recursos municipals.

El vicealcalde Pere Casellas va dir, de tota manera, que dependrà dels informes jurídics que prosperi o no l’adhesió. Amelló va indicar: «Seria necessari poder comptar amb agents tutors a la Guàrdia Urbana, que treballessin en la prevenció, la protecció i la mediació, tant en l’àmbit escolar com en la salut mental, així com en la sensibilització de la seguretat vial i la prevenció de la violència, especialment sobre les bandes juvenils, i també abordarien l’assetjament escolar i les addiccions».