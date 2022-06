Mohamed El Amrani: «Aparèixer en un mural és atzar, puc ser jo o qualsevol altra persona»

Dotze interns del centre de justícia juvenil Montilivi, de Girona, han pintat cinc personatges gironins de referència en les parets interiors del mur del centre. Un dels personatges que il·lustren el mural artístic és el rosinc Mohamed El Amrani, comunicador, emprenedor social i president de l’associació Azahara per a la cooperació al desenvolupament, a més d’un gran defensor de la diverstitat des d’una mirada oberta i sense prejudicis.

Amb la col·laboració de la fundació Setba i sota la direcció de l’artista urbà Rice, els joves han pintat en el mural, a més de Mohamed El Amrani, el dibuixat Ibrahim Kebé, jugador del Girona Futbol Club; Sanjosex, músic; Jennifer Pareja, millor jugadora del món de waterpolo, i Martina Puigvert, cap de cuina del restaurant Les Cols.

La directora general d’Execució Penal a la Comunitat i Justícia Juvenil, Susagna Roura, ha inaugurat el mural artístic l’1 de juny, en un acte al qual van assistir, entre altres, Mohamed El Amrani. El rosinc va aprofitar per compartir amb els joves autors de la pintura quines són les seves preocupacions i va dedicar-li unes paraules. Ell mateix explica: «Per a mi, ha estat molt emocionant haver tingut l’oportunitat de conèixer la feina que han fet aquests joves, de pintar els murals. Crec que aparèixer en aquest mural és una qüestió d’atzar, de sort, puc ser jo però bé podria haver estat qualsevol altra persona, i per això vaig voler compartir amb els joves el missatge que no es quedin amb qui és la persona que està en el mur sinó que s’hi projectin ells mateixos. És a dir, ells, que formen part d’un context complicat en el centre, poden projectar, pensant en d’aquí a uns anys, com els agradaria que els retratessin en un mural com aquest».

Mohamed El Amrani se sent molt agraït perquè l’hagin considerat «personatge gironí de referència» i ho expressa amb aquestes paraules: «Estic content de figurar en aquest mur però m’agradaria que els joves entenguessin que no cal donar tant de pes a la persona sinó més a la idea i als projectes, que és allò que en realitat projecta el mur».

El projecte s’anomena Traspassant murs i és una de les múltiples activitats que es programen des dels centres de justícia juvenil del Departament de Justícia per treballar la rehabilitació dels joves, partint de la base que l’art, sigui en forma de pintura o de música, contribueix positivament a la integració social dels interns. La tècnica emprada per representar els personatges és la del dibuix picat, que ha popularitzat l’artista Banksy. Els joves han dibuixat primer les figures dels personatges, les han retallat i, a sobre de les plantilles resultants, han aplicat diverses pintures amb esprais. Per al fons del mur s’han utilitzat diverses eines, com ara pintura plàstica, rodets, pinzells o brotxes.