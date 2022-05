La víctima d’un assalt en un caixer automàtic de Figueres reclama més conscienciació ciutadana

Divendres, 3/4 de 5 de la tarda, una hora de tràfec de vianants i cotxes al carrer Nou de Figueres. L’Aurèlia, una veïna de la ciutat, de 56 anys, es disposa a treure 50 euros del caixer automàtic que hi ha a peu de carrer, a la cantonada amb el carrer Pujades, pensant en un regal que vol fer-li a una amiga. De sobte, nota una presència al seu costat. Es fixa que es tracta del mateix noi del qual s’ha malfiat instants abans, perquè estava assegut en un banc de la vorera i se l’ha quedat mirant.

Tot passa molt ràpidament, segons relata la mateixa Aurèlia i tal com ho ha denunciat als Mossos d’Esquadra. Ella posa el bitllet de 50 al seu petit moneder, en el qual guarda totes les targetes, i sent com el jove que s’havia plantat al seu costat li arrabassa violentament de les mans. Amb l’acció, l’Aurèlia cau a terra, però s’aixeca ràpidament i corre darrere el lladre. «Crec que mai ningú abans es deu haver aixecat de terra com ho vaig fer jo en aquell moment», descriu la víctima del robatori, que en la persecució aconsegueix descobrir com l’autor de l’assalt es tanca en un bloc de pisos del carrer Pujades.

L’Aurèlia diu que, en aquell moment, sent que serà fàcil identificar el lladre i marca el 112 al seu telèfon. En cinc minuts, arriben dues patrulles dels Mossos d’Esquadra, dos vehicles policials de paisà i una patrulla de la Guàrdia Urbana. Els agents atenen la dona i ella els narra el que ha passat i on s’ha «amagat» el jove que l’ha assaltat.

«Vaig sentir molta ràbia, no només pels mals de cap que em suposa haver perdut la targeta del banc, el DNI, el carnet de conduir i les targetes sanitàries, a més del meu petit moneder, que té un valor important per a mi. També em fa ràbia que, amb tanta gent com hi havia al carrer Nou, ningú es preocupés pel que m’havia passat», lamenta la dona, alhora que reclama a la ciutadania que, si es troben situacions com la que va viure ella, «no es pot mirar cap a un altre cantó, cal ajudar la víctima». L’Aurèlia espera notícies sobre si el jove ha pogut ser detingut.