Nens i nenes de Primària retiren 1.125 kg de residus abocats al cap de Creus

Els centres educatius que es concentren en l’àrea geogràfica del cap de Creus han constatat, amb una acció molt pràctica, el Correcull, que el seu entorn natural està ple de residus abocats de forma descontrolada. L’alumnat d’aquests centres, que es coordinen com a Xarxa d’Escoles del Parc Natural del Cap de Creus, han sortit a practicar educació física a la natura i han arribat a recollir, en total, 1.125 quilos de deixalles.

Aquesta xifra evidencia una situació que des del Servei Educatiu de l’Alt Empordà i el Parc Natural de Cap de Creus, i també des de la xarxa d’escoles, han qualificat de «vergonyosa». Els 586 nens i nenes, entre 8 i 12 anys, d’un total de tretze escoles, han geolocalitzat a l’espai protegit onze abocaments il·legals als marges dels camins i també en camps oberts. Entre els residus que han apilat, hi ha cadires, runa, vàters, rodes... tot de materials que esdevenen «una greu font de contaminació», com denuncia la xarxa d’escoles.

«L’acció ambiental ha suposat descobrir l’abast del problema de les deixalles escampades per tot el territori a partir de la seva anàlisi teòrica i pràctica. Cada escola ha anat projectant el seu itinerari de neteja amb l’objectiu de cobrir, entre tots, la mítica distància de la Marató, 42.195 metres. Però resulta que s’ha superat aquesta distància fins a aconseguir netejar 57 quilòmetres d’itineraris pertanyents als municipis de Portbou, Colera, Llançà, Port de la Selva, Selva de Mar, Pau, Palau-saverdera, Vilajuïga i Roses», expliquen els responsables de les escoles, que en el seu balanç hi afegeixen més dades significatives: el volum de residus localitzat per cada quilòmetre que s’ha netejat ha estat de 19,75 quilos, i, a més, la mitjana de les deixalles recollides per cada infant que ha participat en el Correcull ha estat d’1,92 quilos.

Cal destacar que aquesta acció destinada a sensibilitzar l’alumnat, les seves famílies i la ciutadania en general es basa, principalment, en la necessitat de protegir i tenir cura del medi natural. Una conferència motivacional a càrrec de la directora del programa educatiu de la Fundació Kilian Jornet, Núria Brugada, ha estat, aquest curs, el punt de partida d’un projecte que ha portat més de mig miler de nens i nenes a recórrer el cap de Creus, seguint les directrius marcades pels seus mestres d’Educació Física.

Equipats amb bosses, guants i pinces, una gran representació d’alumnes de la Xarxa d’Escoles del Parc Natural del Cap de Creus ha resseguit diferents itineraris de neteja al voltant dels seus propis centres educatius. «Estem envoltats de deixalles. Ens hauria de fer reflexionar», és una de les conclusions a la qual han arribat els mestres, però també hi ha altres advertències que fan els docents que cal tenir en compte: «L’alumnat ha quedat molt sorprès d’aquests comportaments incívics. Què hi fa un vàter al mig d’un camí? Qui el llança? Per què?».

Les escoles implicades

El Correcull escolar ha comptat amb l’acompanyament de l’Agència Catalana de Residus i l’Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal de l’Alt Empordà. Les escoles implicades en aquest projecte són Pompeu Fabra, de Llançà; Martí Inglés, de Palau-saverdera; Escola de Pau; Sant Jaume, de Portbou; Santiago Ratés, de Vilajuïga; Puig d’Esquers, de Colera; Les Clisques, del Port de la Selva, i Montserrat Vayreda, Els Grecs, Jaume Vicens i Vives, Narcís Monturiol i Centre Escolar Empordà, de Roses, amb el suport també de l’Institut Illa de Rodes.

Els impulsors del Correcull consideren que la resta de centres de la comarca també haurien de realitzar aquest tipus d’accions en els seus entorns més propers. «Si tretze escoles han recollit la quantitat de 1.125 quilos de deixalles, quantes deixalles poden recollir, en un sol dia, els 88 centres de l’Alt Empordà?», es pregunten.