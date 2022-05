Portbou i Cervera, units pels Pirineus

Valorar el patrimoni natural i cultural és quelcom imprescindible per avançar, i conscients d’això, les poblacions de Portbou i Cervera de la Marenda han decidit teixir llaços i organitzar propostes conjuntes que donin resposta a aquesta necessitat. I el cert és que, amb la que ha estat la primera llavor d’aquesta sinergia, els objectius ja es van assolint.

La proposta «Sortides guiades al mar dels Pirineus, travessa la frontera i torna en tren», que va tenir lloc el dia 1 de maig, va ser tot un èxit; va permetre que una cinquantena de persones unissin les dues poblacions tot recorrent terres pirinenques amb la finalitat de conèixer el medi ambient i la riquesa cultural, tot fent salut. «Volíem crear una línia de turisme actiu i de qualitat, i vam voler aprofitar que estem al costat de la frontera per valorar el nostre territori», explica Natàlia Torres, regidora de Turisme, Festes i Joventut de Portbou. Per aquest motiu, es van idear dues rutes pensades per a tots els públics: una per a famílies i senderistes, i una altra per a trailrunners.

Rutes per valorar indrets únics

Els dos itineraris van donar el seu tret de sortida a l’Oficina de Turisme de Portbou, a les vuit del matí. D’una banda, «els trailrunners van sortir corrents fins al puig de Querroig, sense parar. Van anar acompanyats per la nova secció de senderisme i trail de C.E. Portbou, que feien de guies. Va agradar molt. Des d’allà es veu gairebé tot l’Alt Empordà, el golf de Roses, i part de França; és molt bonic», diu Natàlia Torres.

I, d’altra banda, la ruta per a famílies i senderistes, acompanyats de l’entitat Gas Mountain –experta en patrimoni cultural i natural– va recórrer diversos indrets emblemàtics i evocadors. «Es va pujar al coll de la Farella, després el grup es va desplaçar fins al coll dels Belitres, que és el pas de frontera, i allà el grup es va dividir en dos», detalla Torres. Afegeix: «Uns van marxar cap a Cervera, on l’Ajuntament va proporcionar avituallament, i els altres van anar a la Caseta dels Alemanys, un refugi nazi, i van baixar cap a Cervera». Des d’allà, els participants van agafar el tren i van tornar a Portbou.

Una experiència única

«Fem una valoració molt positiva. És una experiència que, a part de ser bona per la salut, va causar satisfacció i ens va permetre contemplar les vistes que tenim al nostre territori». Així de contundent es mostra Natàlia Torres a l’hora de valorar l’activitat, i és que aquesta ha creat precedents. «Entre els dos municipis hem fet una comparació per dinamitzar i atraure el turisme actiu. Cal reivindicar la riquesa natural, cultural i històrica del territori; tenim molt a explicar. Som poblets petits, però amb molta història, i és bo fomentar això», afegeix.

Reptes de futur

En aquesta línia, la regidora de Turisme detalla també que ja s’està ideant una segona acció conjunta entre el municipi empordanès i el municipi rossellonès, en aquest cas per mar. Serà els dies 25 i 26 de juny. «Ara s’estan organitzant unes propostes de turisme actiu des de Portbou i Cervera amb activitats nàutiques. Tenim mar, i creiem que s’ha d’aprofitar». Aquesta nova iniciativa s’està acabant de definir.

Així mateix, la roda d’iniciatives pensades i creades entre les dues poblacions no finalitzarà aquí. «S’està treballant fer una activitat trimestral. A l’hivern costa més animar la gent, però no volem deixar d’oferir propostes perquè volem fomentar el turisme», diu Torres. En aquest sentit, la voluntat de Portbou és esdevenir una destinació de referència de turisme actiu i de natura durant tot l’any. Per això, el municipi potencia diverses activitats lúdiques i esportives, com la ruta de bicicletes elèctriques, que es fa a l’estiu, o la marxa nòrdica. A la vegada, es promociona l’enocaiac, de la mà de SK Kayak, que fomenta les rutes i els tastets de vins.