Figueres continua fent canvis a l’ordenança de terrasses, pendent des de fa 8 anys

L'ordenança de terrasses de Figueres continua pendent de modificacions vuit anys després que es comencés a treballar en el document i no s’espera que es pugui aplicar la propera temporada turística. Es va aprovar el 2019, però fons municipals apunten que amb la pandèmia va quedar aturat de nou. Veïns del carrer Sant Josep han mostrat el seu malestar perquè un local tanca completament la circulació amb la terrassa sense permetre l’accés al carrer Sant Pau. L’Ajuntament diu que té permís des del 2018.

Des de fa anys diferents governs municipals esperen tirar endavant un document que ha de facilitar posar ordre i unificar les terrasses a la ciutat que amb els anys, a més han anat proliferant.

El reglament va estar cinc anys treballant-se. Finalment el 2019 es va aprovar per unanimitat i després de retrets pels retards. Però just quan havia d’entrar en servei hi hagué una sol·licitud per part dels representants del sector per incorporar millores.

En aquell moment es va decidir suspendre l’Ordenança per incorporar les propostes de bars i restaurants. Un nou anunci per part del govern feia preveure que entraria en vigor la primavera del 2020, però es va declarar la pandèmia i va quedar aturat el procés. És el motiu pel qual, segons fonts municipals, encara no s’ha acabat de tramitar. Durant la pandèmia, per exemple, no es van cobrar les taxes d’ocupació i, a més, hi hagueren noves sol·licituds que no es van poder tramitar en el moment durant el qual es demanaren per la situació.

L’Ajuntament ha de buscar l’equilibri entre la possibilitat que els negocis tinguin terrassa i l’ús per part de vianants de l’espai públic.

Un local talla un carrer

Justament al carrer Sant Josep l’ús d’un local de la part baixa del carrer, amb el carrer Sant Pau, genera cert malestar entre els veïns perquè limita el pas de vehicles.

El local disposa d’elements fixes que impedeixen el pas per aquest carrer als vehicles que circulen cap al carrer Sant Pau reobert a la circulació des del 2019.

Com a conseqüència, els cotxes que accedeixen a aquesta part del carrer han de sortir marxa enrere. La situació de vial tancat fa que alguns aprofitin per estacionar-hi, tot i que la senyalització ho prohibeix. A més, queda molt poc espai per al pas de vianants i és molt difícil fer-ho per a les persones amb mobilitat reduïda.

Amb permís des del 2018

Les fonts municipals han indicat que el permís per ocupació de via pública per a aquest establiment es va donar el 2018 -la circulació al Sant Pau estava restringida- i que continua vigent.

D’altra banda, respecte a les terrasses, remarquen que hi ha una unitat de la Guàrdia Urbana, una unitat administrativa que controla les terrasses.