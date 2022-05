«És importantíssim construir un nou edifici escolar a Empuriabrava»

Anna Massot (Castelló d’Empúries, 1979) és diplomada en Magisteri i llicenciada en Psicopedagogia. És la directora de l’escola Narcís Monturiol de Roses i actualment és la primera tinent d’alcalde i la regidora d’Ensenyament, Benestar Social, Participació Ciutadana, Treball, Formació i Ocupació de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries. També és consellera del Consell Comarcal. Recentment, ha estat escollida cap de llista per ERC a les pròximes eleccions municipals de 2023 però concentra els seus esforços en desenvolupar el màxim de projectes previstos fins a acabar el mandat.

Quina valoració fa de la feina feta en les seves àrees?

A les diferents àrees que estan sota la meva responsabilitat s’han anat desenvolupant diferents accions i projectes interessants i faig una molt bona valoració de l’impacte positiu que han suposat al municipi. Pel que fa al Departament de Participació Ciutadana, vull ressaltar els pressupostos participatius, que estan totalment consolidats. En aquests moments estem a la segona fase dels pressupostos participatius del 2023, i estic molt contenta per l’interès i el nivell de participació. En aquesta cinquena edició s’amplia la partida destinada fins a 250.000 euros i es posa un límit d’un màxim de 150.000 euros per proposta, amb l’objectiu que s’escullin un mínim de dos projectes.

La demanda en Benestar Social han crescut molt al municipi?

Últimament, ha calgut incrementar molt significativament la capacitat de resposta des d’aquesta àrea. També s’ha creat la Taula d’Acció Social del municipi, que és un nou organisme creat per a donar una resposta integral i coordinada a les necessitats de les persones assegurant la transversalitat tan necessària entre els diferents serveis que ja existeixen aquí al municipi. Igualment és destacable el treball que fem des d’aquest departament en relació amb les polítiques d’igualtat i de gènere. Des d’aquest departament, recentment s’han engegat dos projectes interessants i molt importants per al municipi: el centre de dia i els horts comunitaris i ecològics. També el Departament de Treball, Formació i Ocupació ha experimentat una reactivació important.

Està ben dotat el municipi d’equipaments escolars?

Una acció importantíssima és poder desencallar la construcció del nou edifici escolar a Empuriabrava: l’institut escola El Bruel-Empuriabrava. Hem iniciat els tràmits per la cessió del terreny per a construir el nou edifici. Amb relació al Departament d’Ensenyament, és destacable que aquests últims anys hem iniciat dos PFI-PTT, que són uns programes de formació reglada per a joves d’entre 16 i 21 que han acabat els estudis obligatoris i han deixat d’estudiar sense obtenir el graduat en ESO. Aquest tipus de formació pretén poder continuar formant els joves ja sigui per a preparar-los millor per a poder-se incorporar al món laboral o a ajudar-los a poder continuar estudiant, si és del seu interès. Primer es va iniciar el perfil d’Auxiliar de vendes i atenció al públic i aquest curs se n’ha iniciat un d’auxiliar de vivers i jardins.

Quins altres projectes vol tirar endavant fins a acabar el mandat?

Pretenc consolidar els projectes nous importants de cada departament, com són els horts comunitaris, el pla educatiu d’entorn o les campanyes de sensibilització per posar fi a les discriminacions. S’han de poder tirar endavant els projectes guanyadors de les diferents edicions dels pressupostos participatius. En aquesta línia s’ha de posar en funcionament el nou gimnàs municipal al pavelló poliesportiu, s’han de realitzar les obres d’ampliació del centre de salut d’Empuriabrava i posar data a la construcció del pumptrack. Un cop arribada una certa normalitat pel que fa a la situació de pandèmia, pretenem que el Pla Educatiu d’Entorn pugui tornar al 100% als seus objectius originaris de fomentar la cohesió entre tots els infants i joves del municipi, i tornar a recuperar el Consell d’Infants i Adolescents. Estem treballant intensament també perquè l’exterior del centre de dia que s’ha obert al cau es converteixi en un nou equipament que pugui utilitzar tota la ciutadania.

A un any de les eleccions i com a alcaldable per ERC en què concentra els seus esforços ara?

Sóc alcaldable per ERC a les properes eleccions municipals, però com no pot ser d’altra manera, concentro els esforços en continuar treballant com he fet sempre per arribar a desenvolupar al màxim els projectes previstos, tant en les àrees que estan directament sota la meva responsabilitat com en general; però efectivament, estem treballant també amb tota la il·lusió i compromís per formar un equip cohesionat de dones i homes que ha de definir de manera clara el model de municipi que volem i el projecte que proposem per avançar cap a un municipi millor i cohesionat del qual tothom se’n senti orgullós. Tant per continuar governant aquesta legislatura com per encarar la propera, considero indispensable establir els mecanismes per a poder escoltar i recollir necessitats i propostes dels veïns i veïnes per fer-les realitat, perquè quan administració i ciutadania treballen conjuntament, els resultats sempre són millors i tothom en surt beneficiat.