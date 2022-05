Roses treu a concurs la compra d’un local per ubicar el Jutjat de Pau

Roses posarà a concurs la compra d’un nou edifici municipal per destinar-lo a Jutjat de Pau que ara es troba en un espai de lloguer. La intenció és disposar d’un edifici municipal per mantenir a llarg termini i en un espai sense barreres arquitectòniques el servei. Es treu a concurs per 300.000 euros.

Ja fa temps que l’Ajuntament de Roses va prendre la decisió de canviar d’emplaçament el Jutjat de Pau perquè «l’actual local no està adaptat en temes d’accessibilitat. Es tracta d’un servei que fa servir molta gent gran i de gran rellevància al municipi» i es lamenta que «dona mala imatge que tinguem aquest servei ubicat en un local on no es pot accedir en cadires de rodes per exemple. En aquest cas t’han d’atendre al carrer».

L’actual local del Jutjat de Pau està ubicat en un local de lloguer al costat de la Ciutadella. En buscar un nou emplaçament la primera intenció va ser llogar un altre local. Tot i que el Jutjat de Pau depèn de l’administració de justícia, és l’ajuntament que s’encarrega entre altres coses de posar el local i pagar el lloguer, destaca Plana: «Vam fer dos concursos públics plantejant una sèrie de requisits que creiem que havia de tenir el local, però no vam acabar de trobar cap que encaixés».

Finalment, el govern ha decidit «que traiem un concurs de compra d’un local i hem previst una inversió de 300.000 euros». Segons Plana «és interessant fer-ho aquest any perquè els romanents estan alliberats, el que vol dir que podem treure diners del banc que tenim estalviats i podem fer aquesta inversió. No sabem si l’any que ve ens tornaran a posar un límit de despesa anual, o continuarà igual com fins ara».

L’Ajuntament ja ha iniciat els tràmits administratius per treure a concurs la compra del local i poder-la fer efectiva com més aviat millor. El contracte de lloguer que tenen ara s’acaba a finals d’any i si llavors l’Ajuntament no té el local comprat i condicionat, que és la part que pot tardar més, el col·locaran interinament en un edifici municipal de propietat. El lloc que s’ha valorat és una de les places que queden lliure al mercat cobert «que és l’espai que es feia servir fins ara com a centre de vacunació». Plana recorda que seria una ubicació temporal perquè a mitjà termini l’edifici del mercat cobert ha d’anar a terra.

«Aquesta decisió segueix la política de reduir lloguers que hem fet aquest any. Amb la Casa Rahola estalviarem quatre locals que tenim llogats ara mateix per fer d’arxiu municipal. Estalviem diners i al mateix temps millorem la imatge d’aquest servei». En la mateixa línia es va fer l’adquisició de la Casa Jordà, situada al costat de l’ajuntament, per deixar de pagar diferents lloguers, tal com va passar amb el trasllat de l’escola de català reubicada a Ca l’Anita, conclou Plana.