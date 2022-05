Bona part de la gestió de Sònia Martínez Juli al capdavant del Consell Comarcal de l’Alt Empordà situa el focus en l’atenció a les persones, en uns serveis socials centrats en la cura d’aquelles persones en situacions més desafavorides per tal de millorar la qualitat de vida dels altempordanesos i les altempordaneses. Llicenciada en Relacions Públiques i Turisme, Sònia Martínez (Junts) té una llarga experiència de més de quinze anys de dedicació a la política. En aquesta entrevista, l’alcaldessa de la Jonquera fa balanç de la seva responsabilitat supramunicipal, sense perdre de vista la seva feina a l’ajuntament fronterer.

Quant de temps fa que va accedir al càrrec de presidenta del Consell Comarcal?

Aquest mes de juliol es compliran els tres anys.

Com aconsegueix equilibrar la duplicitat de càrrecs, a l’alcaldia i a la presidència d’aquest organisme?

Més que duplicitat jo parlaria de complementarietat. Sempre dic que el Consell Comarcal és l’espai de trobada de tots els ajuntaments, on compartim bones pràctiques, sinergies i treballem conjuntament per millorar els serveis que prestem. Des de l’Ajuntament de la Jonquera treballo al servei dels jonquerencs i les jonquerenques i des del Consell Comarcal de l’Alt Empordà ho faig ampliant el territori però amb les mateixes prioritats i objectius.

Quina és aquella acció de govern de la qual se sent més orgullosa al capdavant de l’administració comarcal?

Sens dubte, haver prestat suport als petits municipis durant la pandèmia. A través del xat d’alcaldies donàvem informació constant de la situació i, en l’àmbit individual, atendre a qualsevol hora del dia o de la nit les peticions dels municipis, que podien ser des de com aconseguir mascaretes i gel, durant les primeres setmanes, fins a explicar-los les línies d’ajut que s’aprovaven des de les diferents administracions. Molts dies va ser durs, intensos, esgotadors, però era la nostra feina com a administració supramunicipal. En el sentit d’acció de govern, això no deixarà empremta a la història comarcal, però me’n sento orgullosa.

Hi ha alguna iniciativa que tingui en marxa que vulgui deixar tancada abans d’acabar la seva etapa?

Malauradament, la Covid-19 i la crisi per la guerra a Ucraïna, esdeveniments inesperats en aquest mandat, han afectat el desenvolupament de les accions i projectes que tenia previstos. Alguns ja no podré dur-los a terme, però treballem de valent per enllestir la segona fase del Centre de Tractament de Residus i el centre de protecció i adopció d’animals, entre d’altres. També serà significatiu, aquest any, el traspàs de competències, per part de l’Agència Catalana de l’Aigua, de tota la gestió de les depuradores i la construcció de les que hi ha pendents, a partir d’un pla a mitjà termini que assumirem des del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

Quin és aquell tema que pot haver-li resultat més feixuc de gestionar?

Sens dubte, la gestió de la crisi sanitària i socioeconòmica provocada per la Covid-19. La incertesa dels primers dies, les incògnites sobre com havíem d’afrontar aquesta crisi, les decisions ràpides que s’havien de prendre sense poder aturar-te a pensar o planificar... i, evidentment, la pèrdua de totes aquelles persones que s’ha emportat aquest maleït virus.

Sortosament, puc dir que el personal del Consell Comarcal de l’Alt Empordà va treballar de valent i vam saber donar resposta a aquesta emergència i vam poder donar suport als ajuntaments de la comarca.

Les accions a favor de les persones més vulnerables es van aconseguint?

El Consell Comarcal té com a prioritat millorar la vida dels altempordanesos i les altempordaneses i treballem diàriament per construir una comarca justa, equitativa i amb oportunitats.

La pobresa i l’exclusió social afecten una part important de la comarca i des del Consell hi treballem en xarxa des de les diferents àrees per fer-hi front.

Un altre front d’actuació del seu programa de govern té a veure amb els drets del col·lectiu LGTBI. Com treballen?

En referència al col·lectiu LGTBI precisament en els darrers mesos hem elaborat i aprovat un protocol d’abordatge de les violències masclistes i lgtbifòbiques als espais públics d’oci per abordar de manera transversal aquesta xacra social. Tots els ajuntaments de la comarca que ho desitgin es poden adherir a aquest protocol.

No només com a presidenta del Consell Comarcal sinó com a alcaldessa de la Jonquera, no ha amagat mai la seva lluita contra la prostitució a la carretera.

Així és. La prostitució a la via pública és un fenomen que sempre m’ha preocupat i he estat treballant com a alcaldessa i com a presidenta del Consell Comarcal de l’Alt Empordà. Existeix una Comissió institucional i una taula tècnica de treball que coordina els diferents agents del territori a l’hora de dur a terme qualsevol actuació en aquest àmbit.

És fàcil governar el Consell Comarcal?

Som una administració que presta serveis transferits des de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i els mateixos municipis. Bàsicament, es tracta de coordinar tot això amb els càrrecs directius, funcionaris i treballadors. A més, tinc un equip de govern excel·lent i, en conjunt, totes les conselleres i consellers comarcals anem units en els 99% dels temes. Sempre lamentes, però, no poder disposar de més recursos i transferències per donar serveis i prestacions a la comarca.

Ara que ja té un bagatge, la responsabilitat en aquesta administració és com la imaginava abans de ser presidenta?

Des del 2013 he sigut consellera comarcal. He assumit les responsabilitats de les àrees de Cultura i posteriorment d’Ensenyament. Coneixia perfectament la complexitat d’aquests àmbits i en formar part de la Junta de Govern, de la resta d’àrees. També com a alcaldessa, a través dels serveis que ens presta el Consell Comarcal de l’Alt Empordà veia de prop la feina que es realitza des d’aquest ens. Però no és fins que assumeixes aquesta responsabilitat i coneixes la més directament la feina que es realitza des de cada àrea quan t’adones realment la complexitat de tota la gestió que es realitza.

L’Alt Empordà, per l’alt nombre de municipis i per la diversitat geogràfica, amb costa, interior, frontera, es caracteritza per la seva complexitat. Això es nota en la gestió del Consell Comarcal?

Pensa que aquest any hem aprovat un pressupost de 33 milions i mig d’euros i altres anys amb l’execució dels projectes Feder encara era superior. Prestem molts serveis als ajuntaments de la comarca i seixanta-vuit municipis tan diversos i la majoria més petits de mil habitants comporten molta feina de gestió i dedicació.

I, malgrat que molts temes no són de la nostra competència, per a l’equip de govern tot allò que pugui afectar a la nostra comarca és una prioritat a tractar.