Les autolesions en adolescents es disparen: fins al 45% admet haver-se tallat alguna vegada

Ho pots veure tu, a casa. O rebre un correu de la direcció escolar en què adverteix les famílies de l’augment de casos entre l’alumnat. O que soni el telèfon i sigui el tutor del teu fill o filla per explicar-te que l’han vist fent-se talls als braços. Les autolesions entre adolescents i joves –fer-se mal de manera intencionada– estan creixent de manera alarmant, segons han constatat els especialistes en salut mental i la comunitat educativa, que ja parlen d’un problema de salut pública. Ser noia, a més, és un clar factor de risc.

¿Per què la teva filla es fa talls? ¿Té un trastorn sever de salut mental? ¿És possible ajudar-la? Les dues primeres preguntes són molt complexes. La tercera és més fàcil i la seva resposta és simple: sí. Hi ha teràpies psicològiques recolzades per l’evidència científica per tractar aquests joves. Expliquem ara les dues primeres preguntes.

