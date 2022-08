Aquest divendres, el mateix dia que Renfe ha publicitat que s’han adquirit 157.789 abonaments gratuïts de Rodalies i Mitja Distància en les 48 primeres hores de venda dels títols, vàlids per viatjar entre l’1 de setembre i el 31 de desembre del 2022, un tren de Rodalies s’ha quedat aturat a la sortida de l’estació del Clot de Barcelona. Ple de gent i sense llum. I sense aire.

La incidència, que segons fonts de Renfe ha durat tot just 15 minuts, ha provocat les queixes dels usuaris que, amb la calor que fa –el fet s’ha produït passades les 14 hores–, han denunciat que s’hi «torrarien».

També hi ha usuaris que han explicat que no es podia «respirar» dins del tren a causa de la calor. I altres que demanaven alguna mena d’informació, perquè Renfe no els deia res.

L’avaria s’ha produït a la línia R1 de Rodalies, que uneix Molins de Rei i Maçanet Massanes (per Mataró), i ha provocat retards de fins a 20 minuts a la línia R1 i a l’RG, que transcorre entre Mataró-Blanes i Figueres-Portbou.