Premi Pime de l'Any, el reconeixement que materialitza el suport de Banco Santander i la Cambra d'Espanya a les pimes

Ángel Rivera, el conseller delegat de Santander España, ha mostrat el seu agraïment a les pimes que hi han participat i ha assenyalat “les empreses no han de ser només el motor de l'economia i de la prosperitat material, han de jugar també un rol com a portadores de la justícia i protecció social, humanitzant el treball i liderant el progrés tecnològic. Les pimes són un bé social en si mateix. Un bé que hem de preservar entre tots perquè generen riquesa i ocupació, i contribueixen a la cohesió i estabilitat del nostre país”.

El suport de Santander al motor econòmic espanyol

El Premi Nacional Pime de l'Any és una de les iniciatives que formen part del compromís de Santander amb les petites i mitjanes empreses. Un compromís i feina que han portat l'entitat a ser designada per 'Euromoney' com el Millor Banc del Món per a Pimes per tercera vegada en els darrers sis anys.

Banco Santander impulsa múltiples mesures de suport que són clau perquè la trajectòria d'una pime pugui ser ascendent. Iniciatives que van des d'un finançament adaptat a les necessitats de cada empresa i en qualsevol moment i situació fins al seu suport per al desenvolupament de la seva activitat en l'entorn digital amb les mateixes garanties de seguretat que ja tenen les grans empreses, a través de Cyber Guardian, una plataforma perquè les pimes puguin defensar-se de les amenaces del món digital i enfortir la protecció del seu negoci; passant per l'acompanyament en el procés d'internacionalització amb finançament específic per a aquesta tasca o posant a la seva disposició solucions financeres transfrontereres per simplificar les operacions internacionals, entre d'altres.

Amb una quota de mercat a Espanya del 25% en pimes, Santander és el banc de referència per a les empreses espanyoles. El 2023, un dels principals objectius de l'entitat ha estat donar suport a les empreses del nostre país per poder fer créixer els seus negocis, així com oferir-los el millor servei.