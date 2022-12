A Espanya, el 80% de la població es concentra al 15% del territori que correspon a les grans àrees urbanes. La despoblació avança a la resta del mapa, i els habitants es veuen obligats a abandonar la seva terra natal per falta d'oportunitats. Construir societats més igualitàries entre els territoris requereix l'aliança publicoprivada per a una actuació en diferents àmbits, com el suport a l'emprenedoria, l'aplicació de polítiques fiscals i migratòries, l'accés a serveis bàsics, la inversió en infraestructures, l'expansió de la connectivitat 5G i l’acceleració de la transformació digital.

Estendre i millorar la connectivitat i tancar les bretxes digitals ha de ser una prioritat en el disseny de polítiques públiques dirigides a crear ocupació i a fixar la població als municipis. La connectivitat és fonamental per atraure veïns a l'entorn rural i apropar serveis. El repte és que ningú no es quedi enrere i que la tecnologia sigui una eina clau en la lluita contra la despoblació. Per això, Telefónica fa anys que treballa perquè ningú es quedi fora de la foto de la societat perquè una societat amb més oportunitat progressa més. Aquest és el missatge de la nova campanya que va llançar la companyia el 6 de desembre passat que posa el focus en la tecnologia, demostrant que aquesta eina permet comunicar, connectar i fer créixer tant persones com empreses. Un esperit inclusiu que també persegueix Telefónica des de fa molts anys.

Gràcies a totes aquestes inversions, molts veïns d'aquesta zona s'han pogut establir i dur a terme els seus projectes de vida sense haver de marxar-ne per buscar feina. Una nova oportunitat per repoblar els municipis ja que els que s'hi estableixen estan creant noves famílies i augmentant així el nombre d'habitants.

Trobem un exemple a Morella i altres localitats de la comarca dels Ports, a Castelló. Millorar els serveis i les connexions i telecomunicacions per frenar la despoblació a l'interior de la província és l'objectiu de la línia de treball que manté la Diputació, que ha quintuplicat aquest any les seves inversions als Ports respecte al 2019 a través dels programes i subvencions que impulsa en benefici d’ajuntaments i entitats privades.

Nous perfils a l'entorn rural

És el que va fer Jordi Ortí, que, juntament amb la seva dona, Lidón, ja ha format una família a Forcall. “Els meus estudis en electromecànica i l'experiència en el sector em van permetre obrir la porta als aerogeneradors», relata. Un canvi d'ocupació que li va aportar l'estabilitat laboral necessària per consolidar la seva vida als Ports. Perquè la realitat del món rural està canviant i ja no depèn en exclusiva de l'agricultura, la ramaderia o el turisme. Perquè l'activitat econòmica creixi i posi en marxa les noves dinàmiques socials, cal continuar impulsant aquest canvi i fomentar la diversitat de perfils. Tant l'obertura d'opcions que possibiliten el teletreball com la capacitat de gestionar un negoci de forma digital des de l'àmbit rural requereixen una bona connectivitat. Per això els desplegaments en fibra òptica i la xarxa mòbil 5G, que ja arriba al 80% de cobertura del territori espanyol, són una altra de les claus irrenunciables per fixar la població al territori i atraure nous veïns.

Un altre exemple és el de Sergio Guillén, que actualment treballa en el manteniment dels aerogeneradors. Sergio s'ha establert a la localitat Olocau del Rey amb la seva parella, Laura, i els seus fills. Si no fos pels parcs eòlics, dubta molt que s'hagués pogut instal·lar als Ports. “No sé si podria tenir la mateixa vida, segurament ens hauria tocat anar-nos-en a viure fora”, reconeix.

El fet que s'hagin establert a Olocau genera un conseqüent efecte dòmino que suposa evitar el tancament de serveis bàsics. D'aquesta manera, com que els pares viuen a Olocau, els seus dos fills van a l’escola d'Olocau, per la qual cosa, de manera indirecta, els parcs eòlics de Renomar contribueixen a fer que no desapareguin infraestructures essencials per al desenvolupament d'un poble com una escola. ¡No hi ha millor prova de la nova vida de les zones rurals!