Si busquen en internet el concepte ‘pluja de milions’ veuran que és un recurs periodístic per a referir-se a les promeses polítiques. Habitatge, salut ... En aquest cas, i durant l'acte organitzat per EL PERIÓDICO sobre mobilitat sostenible a Barcelona, també es va tirar mà de les inversions futures per a deixar clar que els que manen estan per la labor. Però més important que els diners, en l'acte patrocinat per Cellnex, Cepsa, Abertis, la Generalitat, Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) i l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), va ser la voluntat compartida. Representants del Govern, la Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona i del AMB van coincidir que les ciutats només tenen futur en un entorn més amable, menys contaminant; amb més transport públic i menys ús del cotxe. Tots saben el destí, el problema és com arribar.