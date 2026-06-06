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Lleó XIV pels carrers de Madrid amb el 'papamòbil'
El papa Lleó XIV ha fet aquest dissabte al migdia el seu primer recorregut en papamòbil pels carrers de Madrid. L’itinerari ha reunit, segons la delegació del govern espanyol, unes 130.000 persones que s’han aplegat pels carrers per on ha passat el Mercedes descobert després de l’acte al Palau Reial. Inicialment, l’organització de la visita havia previst un trajecte més curt, però s’ha acabat ampliant davant d’una assistència multitudinària que portava banderes espanyoles i del Vaticà i corejava càntics a favor del pontífex. Lleó XIV s’ha desplaçat en papamòbil fins a les portes de l’Audiència Nacional. Un cop allà, ha baixat del vehicle, ha entrat en un cotxe negre i ha seguit saludant traient la mà per la finestra. Més informació