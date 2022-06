En el dia cent de la guerra a Ucraïna l'amenaça més inquietant no s'ha reduït: els analistes que eleven informes al graó polític de Defensa no descarten entre les seves prospeccions de futur l'ocupació per Rússia de l'arma nuclear amb impacte limitat. I no eliminen aquesta previsió en la mateixa setmana en què Moscou diu que és “tirar gasolina al foc” que els Estats Units doni a Kíev míssils cada vegada més poderosos.