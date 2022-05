El doctor Víctor Starenkiy està obligat pel seu treball a viure en un soterrani que s'usa com a búnquer i que comparteix amb nens i famílies. És allí que es refugien en les nits o quan les bombes cauen més a prop. La resta del temps Starenkiy no té una altra opció que actuar com una espècie de trapezista de la medicina. Malgrat que ell és un oncòleg, també treballa com a tècnic de laboratori, especialista en tomografies i fa quimioteràpies. La raó és que, al seu hospital, l'últim a Khàrkiv especialitzat a tractar el càncer, el personal mèdic ara es compta amb els dits de les mans. En total, hi ha cinc metges i quatre infermers.