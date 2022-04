Després de tres setmanes de tensió, declaracions polèmiques i negociacions com si de Succession es tractés, la directiva de Twitter va decidir ahir vendre la companyia a Elon Musk, president executiu de Tesla. La victòria de l'home més ric del món ha obert un profund debat, tant entre els empleats de la plataforma com entre els seus usuaris, sobre com això pot canviar la forma en què funciona una de les xarxes socials més influents sobre l'opinió pública.