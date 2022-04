Un nou escenari se suma a la nodrida llista de ciutats ucraïneses on s'ha colat l'horror de la guerra: l'estació de tren de Kramatorsk, ciutat de l'est d'Ucraïna, al nord de la regió prorussa del Donetsk. Almenys 50 persones han mort, cinc d'elles nens, i un centenar han resultat ferides en un atac amb coets contra la terminal ferroviària des de la qual milers de persones estaven sent evacuades cap a altres regions més segures del país en guerra.