La Unió Europea recompon el seu puzle energètic. Brussel·les vol reemplaçar abans que acabi l'any dos terços del gas que importa de Rússia -157.000 milions de metre cúbics- i substituir-ho per proveïdors alternatius per a reduir la seva forta dependència energètica d'aquest país i els Estats Units jugarà un paper crucial. El president dels Estats Units, Joe Biden, s'ha compromès a subministrar a la UE almenys 15.000 milions de metres cúbics (15bcm) addicionals aquest mateix any, gairebé un 68% més del previst. L'objectiu, no obstant això, és garantir a partir del pròxim 50 bcm anuals més fins a 2030. “Aquesta quantitat reemplaçarà un terç del gas rus que ve a la UE així que estem en el bon camí”, ha explicat la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, durant una compareixença conjunta en l'ambaixada estatunidenca.