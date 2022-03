El temor a una interrupció del subministrament de gas i petroli rus a Europa ha descontrolat els preus de totes dues matèries primeres en els mercats de referència per al Vell Continent. En l'última setmana, des del dia que les tropes de Putin envaïssin Ucraïna, el gas s'ha disparat més d'un 65% i el petroli un 15%. Ahir, en el mercat de referència per a Europa, el TTF holandès, el gas ha arribat a fregar els 199 euros per megavat-hora, un nou màxim històric, encara que ha tancat en l'al voltant dels 145 euros; mentre el barril de Brent, que ha aconseguit els 120 dòlars per barril durant la jornada, en nivells de fa 14 anys, ha tancat en 112 euros.