En el vuitè dia d'invasió, la guerra a Ucraïna s'empitjora amb l'avanç de tropes russes per l'est i pel sud, sota la ferma determinació del president rus, , Vladímir Putin, de "anar fins al final" i conquistar tot el país, com li ha comunicat per telèfon al seu homòleg francès, Emmanuel Macron, segons l'Elisi. Però al mateix temps, el diàleg entre russos i ucraïnesos ja ha donat un primer fruit amb l'acord d'obrir corredors humanitaris per a permetre l'evacuar i assistir als civils