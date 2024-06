Els Premis Amos de l’Àrea de la temporada 2023/24 tornaran a premiar els porters i els golejadors més encertats de les 11 categories de futbol territorial amb equips representants de l'Alt Empordà, entre Tercera RFEF i Quarta Catalana masculina, i entre Primera Catalana i Amateur Futbol-7 femenina. Enguany també s'hi inclourà el futbol sala femení i masculí de Primera i de Segona Catalana.

L’esdeveniment, que arriba a la 13a edició, és impulsat per l'EMPORDÀ i Prensa Ibérica amb el patrocini de Garatge Sala i el suport de l’Ajuntament de Figueres, la Diputació de Girona i el Consell Esportiu de l’Alt Empordà, amb la col·laboració de la Federació Catalana de Futbol i el Comitè Tècnic d’Àrbitres. La gala d'entrega dels guardons tindrà lloc el dijous 20 de juny (19.30 h) a l'Auditori dels Caputxins, de Figueres. L'entrada és lliure, amb espai limitat, i us hi podeu inscriure aquí.

Per a conèixer els protagonistes, L'EMPORDÀ ha entrevistat els guanyadors amb vídeoentrevistes que es poden trobar a l'Instagram @emporda_info i en aquest enllaç de la nostra web. Les converses amb 21 dels guanyadors ja superen les 170.000 reproduccions en total a Instagram, algunes de les quals tenen més de 10.000 visites, com les de Pime (L'Escala), Jona Morilla (Peralada), Adrián García (Esplais), Haima Konteh (Camallera) o Alexandra Cortizo (Roses). En aquestes entrevistes els golejadors i els porters valoren la temporada en l'àmbit individual i col·lectiu i la seva trajectòria fins a arribar a guanyar els Amos de l'Àrea.