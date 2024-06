La 13a edició dels Premis Amos de l’Àrea 2023/24 tornarà a premiar els porters i els golejadors més encertats de les 11 categories de futbol territorial amb equips representants de l'Alt Empordà, entre Tercera RFEF i Quarta Catalana masculina, i entre Primera Catalana i Amateur Futbol-7 femenina. Enguany també s'hi inclourà el futbol sala femení i masculí de Primera i de Segona Catalana.

L’esdeveniment és impulsat per l'EMPORDÀ, amb la col·laboració del Consell Esportiu de l'Alt Empordà i la Federació Catalana de Futbol. La gala d'entrega dels guardons tindrà lloc el dijous 20 de juny (19.30 h) a l'Auditori dels Caputxins, de Figueres. L'entrada és lliure, amb espai limitat, i us hi podeu inscriure aquí.