És una de les futbolistes destacades d'un equip de somni. Formant trident amb Patri Guijarro i Alexia Putellas en la medul·lar de l'Estadi Johan Cruyff, la ‘14’ no sols destaca per un futbol alegre i desacomplexat, sinó també per ser en si mateixa una figura que representa a la perfecció el que és el Barça. En la voràgine de viatges i partits ha tret temps per a escriure el seu llibre, Aitana Bonmatí: totes unides fem força, on repassa la seva trajectòria fins a aconseguir el triplet la temporada passada. Mentre això ocorre, Aitana, de 24 anys, tornarà el divendres al Camp Nou per a disputar l'anada de les semifinals de la Champions davant un Wolfsburgo que va ser botxí de les blaugranes fa dues temporades.