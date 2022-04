Joan Laporta, el president del Barça, ha explicat que "els mecanismes de control de la venda d'entrades van ser desbordats" per a justificar la invasió alemanya en el duel europeu contra el Eintracht. “Llavors, van intervenir agents no oficials i agents externs al club, amb grups organitzats especialitzats en la revenda d'entrades". En aquest aspecte, Laporta ha reiterat que "el club no va ser culpable, però sí responsable, màxim responsable. No vam vendre entrades als alemanys".