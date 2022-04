Per a conèixer la Marató des Sables, o millor dit la duresa d'aquesta prova d'infinita resistència, només cal tenir en compte les duríssimes condicions extremes per les quals passen els participants que recorren 250 quilòmetres, els millors corrents i els més assossegats caminant. Han de portar el menjar i la roba a coll, dormen en ‘haimes’, una setmana sense visitar les dutxes… i tot això en un marc de màxima dificultat com és el desert del Sàhara, al Marroc. I en aquest ambient aquest divendres ha aconseguit la victòria Anna Comet, la segona atleta espanyola i catalana que ho aconsegueix, després d'aconseguir-ho Mònica Aguilera, en 2010. Cap espanyol ha guanyat en categoria masculina.