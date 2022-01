El complex TorreMirona Relais Hotel Golf & Spa, a Navata (Alt Empordà) acull, entre aquest dilluns i divendres dia 7 de gener, l’estada de preparació de l’equip de futbol femení de l’Olympique de Lyon. El conjunt francès, campió de la Champions League en cinc dels últims sis anys, és líder de la lliga francesa i un dels referents en l’àmbit europeu. Les noies de Sonia Bompastor preparen, a terres altempordaneses, la segona part de la temporada i l’endemà d’acabar l’estada disputaran els vuitens de finals de la Copa de França a Bordeus. L’Olympique de Lyon ha arribat aquest dilluns al vespre a TorreMirona i aquest matí ha dut a terme el primer entrenament.

La temporada passada la Champions League femenina va guanyar-la el FC Barcelona, però les cinc anteriors edicions (del 2015 al 2020) el vencedor va ser l’Olympique de Lyon, que en total acumula set títols. Aquesta temporada, les franceses ja s’han classificat pels quarts de final de la màxima competició europea (s’enfrontarà al Juventus FC al març) i lideren la lliga del seu país (Division 1 Féminine) amb els 11 partits guanyats i amb tres punts de marge respecte el Paris Saint-Germain FC. A la plantilla compten amb la davantera noruega Ada Hegerberg, que el 2018 va guanyar la primera Pilota d’Or femenina de la història.

Aquest és el primer cop que l’OL fa l’estada a TorreMirona, punt de concentració habitual d’equips francesos. L’any passat s’hi van preparar els conjunts masculins del Toulouse FC i del Montpellier HSC i, anteriorment, l’Olympique de Marseille, el Girondins de Bordeaux i l’AJ Auxerre, entre altres. Yassine Bouallala, gerent del TorreMirona Relais Hotel Golf & Spa, explica que “després de consolidar-nos com un punt de concentració per a equips de futbol de França en categoria masculina, estem molt contents d’obrir un nou segment també amb conjunts femenins d’elit. El futbol femení està en auge i l’Olympique de Lyon és un referent a Europa, com ho demostra el seu palmarès més recent”. El FC Twente i l’ADO Den Haag, dels Països Baixos, havien estat els anteriors equips de futbol femení professionals a fer l’estada a TorreMirona.

Instal·lacions d'alt nivell

L’Hotel Torremirona Relais, de quatre estrelles i obert tot l’any en condicions normals, està equipat amb instal·lacions esportives d’alt nivell, entre els quals un camp de gespa natural, i està especialitzat en allotjar equips professionals de futbol per fer estades d’entrenaments intensius, en tots els períodes de l’any. Històricament TorreMirona ha acollit clubs com el FC Barcelona, RCD Espanyol, Villarreal FC, Girona FC,

Olympique de Marseille, Girondins de Bordeaux, Qatar SC, Halmstads BK, FC BATE Borísov, Gimnàstic de Tarragona, SC Young Fellows Juventus i FC Oetwil suís, AJ Auxerre, Amiens Sporting Club, una selecció del Golf Pèrsic, De Graafschap i SC Heerenveen, dels Països Baixos, el Chongqing Dangdai Lifani, Shenzhen FC i la selecció absoluta de Veneçuela. A més de clubs de futbol, en l’àmbit esportiu TorreMirona també ha acollit estades d’equips ciclistes i de rugbi.

Durant l’estada, els equips disposen d’un camp de futbol de mides oficials i de gespa natural, un menjador privat amb menús adaptats per cada equip, una sala de massatges, diverses sales de reunions, una piscina a l’aire lliure, un centre esportiu amb sala fitness, pàdel, pistes de tenis i piscina coberta, i l’spa Dubhé amb jacuzzi, sauna, bany de gel i dutxes bitèrmiques.

Protocol de seguretat i higiene

TorreMirona té oberts tots els seus espais amb les màximes garanties de salut, higiene i desinfecció. Mantenen el protocol de seguretat i higiene que van elaborar el 2020 per evitar el contagi del coronavirus, que s’aplica en la recepció de mercaderies, en la desinfecció dels treballadors, la neteja d’uniformes in situ i amb gels hidroalcohòlics distribuïts per diferents punts, entre altres mesures. Fa un any i mig el complex també va ampliar la zona d’oci exterior per clients, com les terrasses i el jardí, mentre que la carta i el check in es van digitalitzar.