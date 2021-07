El Club Esportiu Fortià ha rebut el Segell d'honor del poble coincidint amb la celebració dels Festa Major de Sant Cels. El lliurament del guardó ha tingut lloc al Camp Municipal amb la presència de nombrosos aficionats, veïns i representants dels sis equips del club de futbol. El president de l'entitat, Josep Rosillo, ha recollit la distinció de mans de l'alcalde Francesc Brugués. L'acte ha estat conduït pel regidor d'esports Marc Rodrigo i ha estat molt celebrat per tota la gent que hi ha participat.

"El Club Esportiu es mereix aquest Segell pels seus quaranta anys ininterromputs d'activitat, basada sobretot en gent del poble i amb unes juntes directives que han treballat molt per tirar-lo endavant", explica Brugués. Per al president Josep Rosillo "aquest és un premi que és de tots, però sobretot dels jugadors dels nostres equips. Tenim una molt bona entesa amb l'Ajuntament i intentem portar el bon nom del Club i de Fortià per tot arreu". El màxim mandatari de la directiva ha traslladat el "mèrit" de la situació actual del CE Fortià als directius i responsables que l'acompanyen, cedint la paraula al coordinador Àngel Romans. Aquest ha tingut paraules de reconeixement cap a "tots els presidents que hi ha hagut fins ara", alguns dels quals eren presents a la festa i ha fet especial esment a Josep Rosillo: "sense un president, un cap visible, això és inviable", ha dit.

Entre els assistents també hi havia el regidor de Cultura, Pol Meseguer, autor del llibre 1909-2019. El futbol a Fortià, una història intermitent i el soci número 1 del Club Esportiu, Ernest Sagué. Va ser jugador de l'entitat en la seva joventut, però recorda que "en aquells temps, no es tenien gaire en compte els jugadors de casa. Ara sí i per això sempre vinc al camp i vaig als desplaçaments que puc. Fins i tot quan em van operar i estava fotut, la família em portava al camp".

Ajuntament i Club Esportiu mantenen bones relacions, fins al punt que recentment el consistori ha replantat la gespa del camp per a millorar les seves condicions. "Estem obligats a entendre'ns i ho fem amb gust, per tot el que suposa per a Fortià", diu l'alcalde Brugués.