Jordi Roca porta anys patint una distonia que li impedeix parlar, però això no li ha llevat les ganes de seguir endavant amb la seva vida i el seu treball. I ho demostra en l'entrevista que manté amb el periodista Pau Arenós en el cinquè lliurament de la sèrie ‘Mesa per a dues’, que patrocina Família Torres. En veu baixa, murmurant, atès que no pot articular paraula de manera normal.