El Govern intervé el mercat elèctric. En un Consell de Ministres extraordinari s'ha aprovat el mecanisme per a limitar el preu del gas destinat a produir elèctrica per a abaratir la factura de la llum un 30%. S'executa, així, l'anomenada “excepció ibèrica” autoritzada pel Consell Europeu el divendres 25 de març, per a tractar de frenar la històrica escalada del preu de l'electricitat dels últims mesos. Els consumidors no notaran el seu efecte de manera immediata, sinó que es necessita encara l'aval de Brussel·les i uns tràmits tècnics que estendran la seva entrada en funcionament fins a juny. La mesura inclou una reforma del disseny de la tarifa regulada PVPC a principis de l'any que ve, segons l'acord amb Brussel·les.