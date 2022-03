La patronal dels transportistes ha arribat a un acord amb el Govern la matinada del divendres però està per veure la reacció de la plataforma convocant, que en els 12 dies que dura l'atur s'han desmarcat de les grans associacions de transport. La Plataforma per a la Defensa del Sector de Transport de Mercaderies per Carretera Nacional i Internacional assegura representar a les mitjanes i petites empreses que suposen el 85% del sector i no estaven asseguts en la taula de negociació.