Els transportistes continuen amb la vaga indefinida convocada per la Plataforma per a la Defensa del Sector de Transport de Mercaderies per Carretera Nacional i Internacional, que assegura representar a les mitjanes i petites empreses que suposen el 85% del sector. Els efectes comencen a deixar-se notar pels consumidors, amb falta de subministraments sobretot de productes frescos procedents d'Andalusia. Les negociacions entre la patronal i el Govern, que han ofert ajudes als professionals que no concretarà fins a aquest divendres, han estat infructuoses i cada vegada se sumen més associacions de transportistes.