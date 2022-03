L'aturada del transport amenaça amb afectar els consumidors. Malgrat que no es registren situacions de desproveïment generalitzades a Espanya, la tensió entre els professionals del transport obliga ja a fabricants i distribuïdors a prendre solucions d'urgència per a minimitzar l'impacte en la cadena de subministrament de productes. Els transportistes exigeixen la compensació automàtica per l'alça del combustible i ajudes directes.