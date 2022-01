Li diuen Rodrigo Bastión i és el líder de Bastión Frontal, el grup neonazi que va sorgir a Madrid i ha anat estenent-se per diferents punts d’Espanya. El jutge titular del número 8 de Madrid l’ha enviat a presó per un presumpte delicte de lesions, agreujades per traïdoria, per clavar una brutal pallissa a un membre de la seva pròpia organització, un jove ultradretà català, segons ha sabut CAS OBERT, canal d’investigació i successos de Prensa Ibérica.