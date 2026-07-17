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L’AV Olivar Gran de Figueres reclama el Parc dels Olivars ocupat pels barracons de l’escola Carme Guasch des de fa vint anys
L’Associació de Veïns de l’Olivar Gran de Figueres reclama que, després de vint anys, es retirin els barracons de l’escola Carme Guasch i Darné i es recuperin els terrenys com a zona verda, tal com preveia el projecte original del Parc dels Olivars. L’entitat defensa la construcció de l’edifici definitiu, però en un altre emplaçament, i dona suport al Pla B activat per l’Ajuntament sense implicar-se en cap ubicació concreta. L’escola funciona en aules prefabricades des del curs 2006-2007 i el projecte definitiu continua bloquejat per un litigi urbanístic. Més informació