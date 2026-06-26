Un centenar de mestres recorren Figueres amb una cursa d'orientació pel 150è aniversari de la ciutat
Un centenar de mestres de Figueres han participat en una cursa d’orientació pel centre de la ciutat coincidint amb el 150è aniversari de la concessió del títol de ciutat. La gincana, amb sortida i arribada a l’escola Josep Pallach, ha reunit 21 equips que han recorregut espais emblemàtics com l’Ajuntament, el castell de Sant Ferran, el Teatre Municipal, la Biblioteca o el refugi de la plaça del Gra, responent preguntes a través de codis QR. L’activitat ha servit per descobrir la història local, reforçar els vincles de la comunitat educativa i ajudar els docents que treballen a Figueres però no hi viuen a conèixer millor la ciutat. El lliurament de premis s’ha fet al pati del centre, amb la presència de Josep Maria Bernils, Manel Rodríguez i Carme Punset. Més informació