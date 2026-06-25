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Roses desplega un mar d’ombra al centre del poble

Roses desplega un mar d’ombra al centre del poble

Santi Coll

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Roses desplega un mar d’ombra al centre del poble

Santi Coll

Roses
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Roses ha estrenat un sostre blau d’ombra a la rambla de la riera Ginjolers, una instal·lació temporal que cobreix el centre del poble amb una xarxa de tons marins per millorar el confort climàtic durant els mesos d’estiu. La proposta, impulsada per l’Ajuntament, ha generat expectació i ha estat ben rebuda per veïns i turistes, que destaquen l’efecte visual d’aquest mar d’ombra dins del nucli urbà. Els toldos de diferents blaus creen una nova imatge del passeig i reforcen la idea d’un espai públic més amable, fresc i adaptat als efectes del canvi climàtic. Més informació

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