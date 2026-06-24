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El nou Estany de la Vila de Castelló d’Empúries: un projecte ambiental per redescobrir el patrimoni natural
Castelló d’Empúries prepara l’estrena de l’Estany de la Vila, una nova zona humida de prop de nou hectàrees inundables a tocar del nucli medieval que vol reforçar el lligam amb els Aiguamolls de l’Empordà. El projecte, finançat amb fons Next Generation EU dins el Pla de Sostenibilitat Turística, preveu portar-hi aigua regenerada de l’EDAR d’Empuriabrava mitjançant una conducció d’1,1 quilòmetres, sempre que hi hagi excedents i amb autorització de l’ACA. L’espai incorporarà un itinerari de visita de 550 metres, tres observatoris d’aus i vegetació autòctona, amb l’objectiu de recuperar paisatge històric, afavorir la biodiversitat i crear un nou punt de turisme sostenible, educació ambiental i descoberta naturalista Més informació