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L’Institut Deulofeu de Figueres consolida el seu paper com a referent de la FP sanitària

L’Institut Deulofeu de Figueres consolida el seu paper com a referent de la FP sanitària

Santi Coll

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L’Institut Deulofeu de Figueres consolida el seu paper com a referent de la FP sanitària

Santi Coll

Figueres
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L’Institut Alexandre Deulofeu de Figueres va commemorar a l’auditori de Caputxins els 20 anys del Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Cures Auxiliars d’Infermeria i els 10 anys del Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Farmàcia i Parafarmàcia, en un acte que va posar en valor la trajectòria del centre en la formació sanitària. La celebració va incloure la coreografia inicial Arrel Errant, diverses intervencions institucionals, la ponència del doctor Ramon Brugada, testimonis d’exalumnes i la cloenda de l’alcalde Jordi Masquef, tot reivindicant el paper del Deulofeu com a referent de la Formació Professional vinculada a la salut a Figueres i a l’Alt Empordà. Més informació

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