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Castelló d'Empúries reviu la tradició pagesa amb la Festa de la Sega
Castelló d'Empúries va celebrar aquest passat cap de setmana una nova edició de la Festa de la Sega, una jornada inclosa dins la proposta Del camp a la taula i dedicada a reivindicar les feines tradicionals del camp, el patrimoni agrícola i la cultura pagesa del municipi. El bon temps va acompanyar l'activitat i va afavorir una bona participació en una programació pensada per a tots els públics. Les imatges de la sega han estat fetes per Manel Puig. Més informació